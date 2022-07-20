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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-20 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا غرب المملكة مع أجواء حارة بكل من سوس، المناطق الشمالية والوسطى، الجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا بالواجهة المتوسطية وبالسهول الأطلسية، فضلا عن خلايا عاصفية مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات مطرية وعواصف من الرياح ستهم مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالسهول الوسطى، بالريف وشمال المنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية وبروز عواصف رعدية معزولة.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار متكررة بجنوب البلاد وبالجنوب الشرقي. وكذلك هبات لرياح قوية نوعا ما بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 28 و 35 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 25 و 31 درجة بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس، داخل مناطق سوس والشياظمة. وستكون ما بين 19 و 26 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائجا بالجنوب.

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