اعتقال 16 مشرعاً أمريكيا بينهم إلهان عمر أمام المحكمة العليا
هبة بريس _ وكالات
اعتقلت شرطة الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن 16 من أعضاء الكونغرس، من بينهم النائبة التقدمية إلهان عمر والنائبة المشاكسة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أثناء مظاهرة ضد إلغاء حق الإجهاض أمام المحكمة العليا.
وأكد مكتب البرلمانية ألما آدامز في تغريدة على تويتر أنه تم اعتقالها على يد شرطة الكابيتول هيل كما أكد مساعدو عمر اعتقال النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، وقالوا في بيان إنها ستبذل كل الجهود لدق ناقوس الخطر بشأن الاعتداءات على حقوق الإنجاب.
وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تقود النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وذراعيها خلف ظهرها، ولم تكن الأصفاد ظاهرة.
وأصدرت النائبة كارولين مالوني من ولاية نيويورك بياناً قالت فيه إنه لا توجد ديمقراطية إذا لم تكن هناك حرية للنساء في أجسادهن، والقرارات المتعلقة بصحتهن، خاصة في قضية الإنجاب
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
3 تعليقات
قالت النائبة كالورين اذا لم تكن هناك حرية للنساء فى اجسادهن والقرارات المتعلقة بصحتهن خاصة فى قضية الانجاب هذا الكلام يرجعنا الى زمن الجاهلية الاولى حيث كان الاباء يئدون اولادهم والان نحن فى زمن الجاهلية الاخرى فاقول لمن يدافع عن الاجهاض بدعوى الحرية او المحافظة على الصحة اقول لهم انكم مخطئون وظالمون وعديم الانسانية والا كيف تقتلون وتعتدون على حق الجنين وووووووو الحمد لله على نعمة الاسلام
خدوا العبرة من “الكفار” ايها المسلون..عقربة مخالفة القانون لا يقتصر على الضعفاء بل يشمل كل الاطياف والملل والنحل..في بلادنا لا يجرؤ رجل امن ان يعتقل مقدم الحومة الا باستشارة واذن رئيس المقاطعة او الباشا وربما عامل الاقليم..لم اسمع في حياتي(73سنة) باعتقال قاض او محام او قائد ….الخ الا بموافقة رئيسه ام النقيب بينما يمكن اعتقال البسطاء حسب الرغبة..ونتساءل لمادا كلما تقدموا وارتقوا تاخرنا نحن..
خدوا العبرة من “الكفار” ايها المسلون..عقربة مخالفة القانون لا يقتصر على الضعفاء بل يشمل كل الاطياف والملل والنحل..في بلادنا لا يجرؤ رجل امن ان يعتقل مقدم الحومة الا باستشارة واذن رئيس المقاطعة او الباشا وربما عامل الاقليم..لم اسمع في حياتي(73سنة) باعتقال قاض او محام او قائد ….الخ الا بموافقة رئيسه ام النقيب بينما يمكن اعتقال البسطاء حسب الرغبة..ونتساءل لمادا كلما تقدموا وارتقوا تاخرنا نحن.