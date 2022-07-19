اعتقال 16 مشرعاً أمريكيا بينهم إلهان عمر أمام المحكمة العليا

هبة بريس _ وكالات

اعتقلت شرطة الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن 16 من أعضاء الكونغرس، من بينهم النائبة التقدمية إلهان عمر والنائبة المشاكسة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أثناء مظاهرة ضد إلغاء حق الإجهاض أمام المحكمة العليا.

وأكد مكتب البرلمانية ألما آدامز في تغريدة على تويتر أنه تم اعتقالها على يد شرطة الكابيتول هيل كما أكد مساعدو عمر اعتقال النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، وقالوا في بيان إنها ستبذل كل الجهود لدق ناقوس الخطر بشأن الاعتداءات على حقوق الإنجاب.

وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تقود النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وذراعيها خلف ظهرها، ولم تكن الأصفاد ظاهرة.

وأصدرت النائبة كارولين مالوني من ولاية نيويورك بياناً قالت فيه إنه لا توجد ديمقراطية إذا لم تكن هناك حرية للنساء في أجسادهن، والقرارات المتعلقة بصحتهن، خاصة في قضية الإنجاب

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