فقد سبعة صيادين موريتانيين بشاطئ ” نواذيبو”

2022-07-19 / 23:03
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هبة بريس _ وكالات

فقد سبعة صيادين موريتانيين إثر غرق زورقهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة نواذيبو شمال غرب البلاد.

وتعرض قارب الصيادين ليلة البارحة لموجة في عرض البحر أدت لغرقه، وفقد الصيادين السبعة.

ولم يعثر على الصيادين الذين كانوا على متن الزورق إلى الآن.

وهذه هي أسماء الصيادين المفقودين:
1. حمود ولد صبميت (القبطان)
2. سليمان صبمبت
3. عمر عبد الله
4. الطيب ولد النفاع
5. الحسين ولد امنيحت
6. محمد ولد العيد
7. مولود عبد الله

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