صحفي إسرائيلي “يتسلل” إلى مكة ويلتقط صورا على جبل عرفات
هبة بريس _ وكالات
قالت وكالة بلومبيرغ، وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صحفيا إسرائيليا “تسلل” إلى مدينة مكة في السعودية.
وأضافت الوكالة أن تصرف الصحفي “أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي وأوضح حساسيات توثيق العلاقات بين البلدين”.
ونشر الصحفي في القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية، جيل تماري، مقطع فيديو له وهو يقود سيارته عبر مكة، على الرغم من القواعد التي تحظر دخول غير المسلمين إلى المدينة، والتي يفرضها نظام نقاط تفتيش.
كما تسلق الصحفي جبل عرفات، الذي يتجمع فيه المسلمون أثناء الحج.
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3 تعليقات
مستحيل ذلك وانما اخذ رخصة من ال منشار.كانت مراقبة صارمة لمتابعة المتسللين من الحجاج غير المرخص لهم ويعاقبون بغرامات كبيرة .العبوا غيرها ال منشار مطبع معهم في الخفاء.
هو يقول انه تسلل ولكن الله جعل له سببا ليدخل دين الإسلام ان شاء الله.
النجس وصلوا إلى جبل عرفات في زمن المنافق محمد بن المنافق سلمان تركة قريش