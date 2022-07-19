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المخالفات المرورية تضخ في خزينة الدولة أكثر من 5 ملايين ‏درهم

2022-07-19 / 21:53
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هبة بريس _ الرباط

لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 2009آخرون بجروح، إصابات 110 منهم بليغة، في 1396 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 يوليوز 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 32 ألف و605 مخالفات، وإنجاز 4829 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألف و776 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين ‏و982 ألف و900 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3079 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4829 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 206 مركبات.‏

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‫7 تعليقات

  1. الحوادث المرورية وحدها في المغرب تسببت في ازهاق أرواح لم تزهق في كل الحوادث الأخرى مجتمعة.

  2. بعد تجهيز الطرقات بالردارات المتطورة تكنولوجيا سترتفع حصيلة المخالفات.

  3. بما أن العديد من مستعملي الطريق لا يحترمون قانون السير فمن الطبيعي أن تكثر المخالفات والحوادث المرورية.

  4. كثرة الحوادث والمخالفات ناتجة عن استهتار الكثيرين من السائقين وكذلك الرجلين بقانون السير ومخاطر الطريق.

  5. رغم المخالفات التي تطبق علي مستعملي الطريق واستعمال أحدث وسائل المراقبة فلا زال عدد الحوادث مرتفعا بشكل مهول.

  6. أنها حرب الطرقات التي أودت بحياة العديد من الضحايا بسبب عدم إلتزام مستعملي الطريق وتراخيهم في تطبيق وإحترام قانون السير.

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