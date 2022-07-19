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منظمة دولية: موجات الحر ستصبح أكثر حدة حتى 2060

2022-07-19 / 21:14
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هبة بريس _ وكالات

حذرت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الناجمة عن تغير المناخ، ستصبح أكثر شيوعا وأكثر حدة في العقود القادمة، وسيستمر ذلك حتى عام 2060 على الأقل.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس في إيجاز صحفي في جنيف إن “الاتجاه السلبي للمناخ سوف يستمر حتى 2060 على الأقل”.

وأضاف أن موجات الحر تلك “أصبحت أكثر حدوثا بسبب تغير المناخ”، وألقى باللائمة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وشبّه تالاس وضع المناخ برياضي يقوم بتحسين أدائه من خلال تناول عقاقير غير قانونية.

وأضاف “كنا نقوم بإعطاء المناخ منشطات من خلال ضخ المزيد من ثاني أكسيد الكربون”.

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