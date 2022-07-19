سفيان البقالي

الملك يهنئ سفيان البقالي بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم لألعاب القوى

2022-07-19 / 20:59
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى البطل العالمي سفيان البقالي، وذلك بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى (يوجين 2022).

ومما جاء في برقية الملك “يسرنا أن نتوجه إليك بأحر التهاني بمناسبة فوزك، عن جدارة واستحقاق، بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، التي تحتضنها مدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال الملك أنه “وبهذه المناسبة، نعرب لك عن تقديرنا لهذا الإنجاز الجديد الذي مكنك، مرة أخرى، بفضل ما تتحلى به من روح تنافسية، وغيرة وطنية راسخة، من رفع العلم الوطني عاليا، وإثراء الرصيد الرياضي المغربي ببطولات دولية”.

وأضاف الملك أنه “وإذ نجدد لك تهانئنا، لنرجو لك موصول التوفيق والتألق في مشوارك الرياضي، مشمولا بسابغ عطفنا وسامي رضانا”.

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‫8 تعليقات

  1. الف مبروك للبطل المغربي سفيان البقالي شرفت بلدك الشريف وطنا وملكا وشعبا ..

  2. نريد ان تعود ألعاب القوى المغربية لعهدها، السابق البقالي وحده لا يكفي نريد العشرات منه وفي مختلف التخصصات الرياضية..

  6. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

  7. الف مبروك للبطل سفيان البقالي وللمغرب بهذا الايقونة الرياضية حفظه الله..

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