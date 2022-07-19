أمازون” تقاضي 10 آلاف مجموعة على “فيسبوك”

2022-07-19 / 20:40
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هبة بريس _ وكالات

قررت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “أمازون” اتخاذ إجراءات قانونية ضد أكثر من 10,000 مجموعة على موقع “فيسبوك”، تنشر تقييمات وهمية لمنتجاتها.

وحسب الشركة فإن “هذه المجموعات تجري تقييمات مزيفة على أسواق أمازون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان. كما أن هذه المجموعات تقدم المال أو البضائع المجانية مقابل التقييمات التي تُنشر عن منتجات أمازون”.

وتضم إحدى المجموعات، التي حُذفت في وقت سابق من هذا العام من قبل الشركة الأم لفيسبوك، شركة ميتا، 43 ألف عضو. وكانت هذه المجموعة تحمل اسم “تقييم منتجات أمازون”.

وقالت “أمازون” إن مديري هذه المجموعات يخفون عبارات رئيسية كان من الممكن أن يتم اكتشافها من قبل الأدوات الآلية لشركة ميتا والمصممة للبحث عن خرق القواعد.

ورفعت الدعوى القانونية أمام محكمة في مقاطعة كينغ بواشنطن، بالقرب من مقر أمازون في سياتل.

وقالت ميتا في بيان: “المجموعات التي تطلب أو تشجع التقييمات الوهمية تنتهك سياساتنا وتتم إزالتها. نحن نعمل مع أمازون في هذا الشأن، وسنواصل الشراكة عبر الصناعة لمعالجة التعليقات المزيفة والمزعجة”

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