ناصر بوريطة

بوريطة يستقبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

2022-07-19 / 20:24
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هبة بريس _ وكالات

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي، السيدة ستيفانيا كراكسي.

وتقوم ستيفانيا كراكسي حاليا بزيارة عمل للمملكة للمشاركة في حفل تقديم حصيلة منتصف مسار التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يحمل اسم “دعم مجلس المستشارين في المغرب”.

وتضم مبادرة توأمة “دعم مجلس المستشارين في المغرب”، التي أطلقت في 16 مايو 2021، تجمعا لبرلمانات سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت السيدة كراكسي أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع السيد راشيد الطالبي العلمي، حيث توقف الجانبان عند العلاقات البرلمانية المغربية الإيطالية، التي تعززت في العقد الأخير عبر برامج التعاون والتوأمة وتبادل التجارب والخبرات، وتقوية دور مجموعتي الصداقة والتنسيق والتواصل البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

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