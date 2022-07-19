المغرب وكندا يتفقان على تطوير نشاط “الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات

هبة بريس _ و م ع

وقع اليوم الثلاثاء بفارنبورو (جنوب-غرب لندن)، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة “غال آيروسبيس” الكندية من أجل إنجاز مشروع مندمج بالمغرب، يروم تطوير وحدة إنتاج وتعديل واستكمال إنجاز الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات

ووقع على هذه الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس “غال آيروسبيس”، برونو مورين، وذلك بمناسبة مشاركة المغرب في معرض “فارنبورو” الدولي للطيران، الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 18 و22 يوليوز الجاري.

ويرتقب أن يحدث هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 125,3 مليون درهم (12 مليون دولار أمريكي)، والذي سينجز بالدار البيضاء خلال السنة المقبلة، 240 منصب شغل مباشر.

وقال مزور في تصريح بهذه المناسبة إن “هذا المشروع ينسجم تمام الانسجام مع أولوياتنا الوطنية الرامية لتعزيز السيادة الصناعية للمملكة على مستوى تعديل الطائرات، من خلال إنجاز بعض العمليات التي تتم حاليا بأوروبا”

كما يهم – حسب مزور- تطوير نشاط “الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات في المغرب، الذي يعتبر إحدى الحلقات المفقودة في سلسلة التوريد الوطنية، مشيرا إلى أن مكسبا جديدا سينضاف إلى العديد من مؤهلات وإمكانات منصة الطيران الوطنية، التي تتعزز قدرتها التنافسية العالمية يوما بعد يوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وسيتيح إحداث هذه الوحدة بالمغرب تحسين مستوى جاذبيته، من خلال توطين أنشطة شركة “غال آيروسبيس” لدى زبنائها الأوروبيين والأفارقة، على مستوى موقعها المغربي.

وتتواجد هذه المقاولة الكندية التي مضى على إحداثها أزيد من 20 سنة، بكل من كندا والولايات المتحدة وكولومبيا. وهي متخصصة في إصلاح وتصميم وتصنيع الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات وتعديل واستكمال تصنيع الطائرات.

وتستهدف أنشطتها الرئيسية أسواق الطائرات التجارية الفاخرة وإصلاح الأجزاء الداخلية للطائرات وتعديل الطائرات المنتجة ضمن سلسلة صغيرة.

أما بالنسبة لإمكاناتها المختلفة، فهي تهم خاصة تعديل الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات، وتصنيع المقصورات، وتبطين المقاعد، وتصنيع ألواح اللوازم التركيبية والطباعة ثلاثية الأبعاد ذات الحجم الكبير…

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