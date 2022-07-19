وزير .. لا اختلالات البيع والشراء في برنامج ” اوراش”

هبة بريس _ متابعة

فتح وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، تحقيقا بعد تداول تسجيلات صوتية تفضح وجود تلاعبات و “البيع والشراء” في عقود برنامج “أوراش”

وتوعد الوزير، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالتصدي لجميع الاختلالات التي قد تشوب برنامج “أوراش”.

وأضاف يونس السكوري أنه تم رصد ضحايا تعرضوا لعملية نصب واحتيال في مبالغ مالية من طرف “سماسرة”، مشيرا أن الامر يتعلق بشخص لا علاقة له ببرنامج “أوراش”،

وسجل أن التحقيق أظهر أن هذا الشخص طالب مواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل ان يستفيدوا من برنامج “أوراش” من فاتح يناير 2022 أي قبل انطلاق هذا البرنامج، قبل ان يضيف :” ليس هناك اختلالات البيع والشراء في برنامج اوراش”.

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