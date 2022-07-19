(FILES) In this file photo illustration, a phone screen displays the Twitter account of Elon Musk with a photo of him shown in the background, on April 14, 2022, in Washington, DC. - The court battle between Elon Musk and Twitter kicked off on July 19, 2022, as the social media firm tries to force the entrepreneur to honor their $44 billion buyout deal. The first hearing will center on Twitter's push to set a trial date for as early as September in a case that has massive stakes for both parties. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP)

ماسك يخسر أولى معاركه القانونية أمام تويتر

2022-07-19 / 19:05
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هبة بريس _ وكالات

خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، معركة قانونية لتأجيل دعوى تويتر المرفوعة ضده، لإجباره على إتمام صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة.

وحدد قاض في ولاية ديلاوير الأميركية، الثلاثاء، جلسة لبدء النظر في الدعوى القضائية في أكتوبر المقبل.

وطرحت شركة تويتر وماسك عدة مقترحات لموعد النظر في الدعوى القضائية أمام المحكمة، الثلاثاء.

وكان ماسك يضغط من أجل إجراء المحاكمة في فبراير المقبل.

وتترقب منصة تويتر بقلق نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها على ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، والذي تعهّد الملياردير بموجبه بشراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة.

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