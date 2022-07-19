هل يواجه من جديد أخنوش العفريت والتماسبح ؟؟؟

بقلم : البرنوصي سعيد

يواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الأشهر القليلة الماضية، جبهات مهندسوها الحقيقيون لا يظهرون للعلن، بل أن هؤلاء أصبحت لديهم ” أبواق” إستطاعت أن تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي، منصة للهجوم على حكومة لازالت في بداية إشتغالاها على ملفات كبرى، في عز أزمتين متثاليتين الأولى جائحة كورونا والثانية أزمة الحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر المحروقات عبر العالم وتقلص القدرة الشرائية للمواطن المغربي .

– البيجيدي يستغل موجة تخفيض المحروقات لتوهيم المغاربة

من المتعين أن للمغاربة الحق المطالبة بتخفيض سعر المحروقات وفق نقل مطالبهم بالقنوات الرسمية ( البرلمان بغرفتيه)، غير أن تحويل حزب المصباح لهذا المطلب، الى سلاح في الفضاء الازرق لتوجيه السهام الى حكومة أخنوش والمطالبة بإقالة الحكومة، في حين أن لعهد قريب ايام تدبير بنكيران و حزبه لملف المحروقات، هو من ساهم في إزالة الدعم على المحروقات، وهو من سن قانون الزيادة في سن التقاعد وكذلك أداء المتقاعدين للضريبة في سابقة في دول العالم، لكن الجميع تناسى تداعيات تدبير بنكيران لشؤون الحكومة، وبدأ الكلام على حكومة أخنوش لم تستكمل بعد عام من التدبير.

فالعدالة والتنمية أصبحت دو وجهين، فالحزب من سن قانون تسقيف اثمان المحروقات، ومسؤوليتهم في تدبير مصفاة لاسامير وأثر ذلك على الأمن الطاقي للمملكة، ليكون الوجه الثاني هو رفع ” هاشتاغ” وخلق البلبلة، دون محاسبة الذات وان يتحمل الحزب مسؤوليته فيما وقع من ضرب للقدرة الشرائية للمغاربة

كواليس الحرب على حكومة أخنوش؟؟

بدأت شرارة الحرب على أخنوش، في فترات متفرقة، حتى أن الرجل في أحد لقاءاته الحزبية، اعترف علانية أمام مناضلي حزبه بقوله : ( انا كناكل لعصا)، لكن الرجل إستطاع ربح رهان انتخابات 2021، ليتم تشكيل الحكومة في وقت قياسي، عبر تحالف ثلاثي ( الاحرار البام و الاستقلال) ، ليتم وضع ميثاق أخلاقي بين الأحزاب المشكلة للاغلبية، ليتقلد وزراء مهامهم ويبدأ العمل، لكن توالي الاشهر بدأت تظهر بعض النواقص اغلبها مرتبط بإشكالية التواصل بين الحكومة والمواطن، وهي ثغرة إستغلها الخصوم، فكان من السهل ان يتحول الفضاء الازرق الى مجال لنشر النيران الصديقة ثارة، واخرى خلق الصراعات والتشويش على الحكومة .

– حزب بنكيران والجيش الالكتروني

من المعلوم أن أغلب الخرجات ضد أخنوش قبل حكومته، كانت من حزب العدالة والتنمية الذي تعرض لهزيمة في انتخابات 2021، نتيجة كانت طبيعية ل ” محاسبة الحزب” في تدبيره لولايتين، عبر رزمة من القوانين والقرارات التي أنهكت جيوب المغاربة.

لكن الغريب بحسب المتتبعين، هو إزدواجية المواقف للأمين العام لحزب المصباح ورئيس الحكومة السابق ” بنكيران”، قبل سويعات من عملية فرز الاصوات خلال الانتخابات البرلمانية والجماعية، خرج بنكيران بشريط فيديو نشر في صفحته الفايسبوكية، قال فيها أن ” أخنوش لا يصلح رئيسا للحكومة” وان حزبه لن يصل إلى المرتبة الاولى، ليكون عكس توقاعته، بعدها بأشهر، شن الجيش الالكتروني لحزب المصباح حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن تلك الحملة وصلت حدود رفع شعار ” إرحل” .

ماذا وقع لبنكيران هذه الايام، خرج مرة أخرى ليقول أن رفع ” هاشتاغ إرحل” لن يطيح بالحكومة، هذه الازدواجية لم يستطع أي محلول مخبري، أن يظهر الصبغة الطبيعية، لهذا المخلوق الانتخابي، هل هو مؤمن بعمل حكومة أخنوش ام لا ؟؟.

أيام كان بنكيران رئيسا للحكومة، واخنوش وزيرا للصيد البحري، كان قد إجتمع ببنكيران، عدد من أعضاء نقابات في الصيد البحري بأكادير، فلما حكى بعضهم ما يعيشه القطاع من مشاكل، فكان رد بنكيران على المجتمعين حوله، أن أخنوش من ضمن الوزراء الذي يشتغل بتفاني وقال بالحرف ” أخنوش رجل مزيان”.

لكن بمجرد أن يرجع الرجل الى تدبير الحكومة، الا ويكون الخطاب قد تغير، فلم يعد يعرف المغاربة أي موقف لبنكيران من أخنوش.

– أخنوش والمعارضة التائهة

يوم تشكلت حكومة أخنوش، وانكشف للمغاربة التشكيلة من أغلبية ومعارضة، كان الأمل كبيرا لتموقع عدد من الأحزاب اليسارية في المعارضة، إعتبارا لدورها الكبير في تصحيح الاخطاء وخلق قوة إقتراحية ، تساعد الحكومة في مواصلة الاصلاح، غير أن مع توالي الاشهر، أبانت المعارضة عن ضعفها في القيام بمهامها تجاه الشعب المغربي، فالجميع دخل في مرحلة سبات عميق، لم يعد الشارع المغربي يسمع او يرى دورها الدستوري، وكأن لسان حال أمناء تلك الاحزاب، يقول لاخنوش ” سير خدم وحدك وخلينا في التيقار” وهو خطأ إستراتيجي للمعارضة، فكل الازمات التي مرت، لم تظهر المعارضة لتصحيح او اقتراح، وهذا يظهر في حجم مشاريع القوانين التي تقدمت بها فرق المعارضة، قد تكون شبه منعدمة، ليتجأ المواطن المغربي إلى فضاء أزرق، لا يمكن معرفة الجهات التي ترفع ” الهشتاغ” كل مرة.

بل أن بعض أمناء حزب في المعارضة، عوض تقديم النصح والافكار والاقتراحات عبر فريقه بالبرلمان، بدوره جعل من منصة التواصل الاجتماعي، فضاء للتعبير، وهو شيء معيب في الأخلاق السياسية، ان يرى المغاربة زعيم حزب يتحدث خارج البرلمان مكانه الطبيعي.

– الصراعات ” المصطنعة” تعرقل عمل الحكومة

سبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ان كشف خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية” في شهر فبراير الماضي من السنة الجارية أن “الصراعات المصطنعة أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن أن تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.

وأعتبر أن “المناخ السياسي الجديد ” الذي تشهده البلاد “سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء الفهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا”.

وتابع “بدون شك فإن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات”.

ونبه إلى أنه “لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد”.

– خلاصات الأزمة الحالية.

من المفيد للفاعل السياسي اليوم بالمغرب، أن يضع الصراعات الضيقة، وأن يتشبت الجميع معارضة وأغلبية، بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، عبر العمل على إصلاح الذات أولا، ونهج الديموقراطية الداخلية بالاحزاب، من أجل خلق نفس جديد عوض استمرار الاحتقان، فالمغرب يشهد دينامية كبيرة واوراش اطلقها ملك البلاد في مختلف ربوع الوطن، تقتضي من الجميع الإحساس بالمسؤولية والعمل وفق مبدأ المصلحة العليا للوطن، والتصدي لتشويش الداخلي والخارجي، عبر الاليات الممكنة، وخلق القنوات السليمة للاستماع للمواطن المغربي وانشغالاته اليومية.

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