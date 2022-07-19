رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية يقوم بزيارة عمل للمغرب

هبة بريس _ الرباط

بتعليمات ملكية سامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي، اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة، الجنرال دوكور دارمي أفيف كوخافي، رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، على رأس وفد هام.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه الزيارة تأتي لتعزز التعاون الثنائي في سياق التوقيع التاريخي أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية في 22 دجنبر 2020، والذي أعقبه التوقيع، في 24 نونبر 2021، على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال الدفاع بين وزير الدفاع الإسرائيلي والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأبرز لوديي الانخراط الثابت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير التحديات الأمنية، وأزمة الهجرة، وجائحة كوفيد – 19، وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التقريب بين الشعوب خدمة لأهداف السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، اغتنم رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية هذه المناسبة ليشيد بالدور الهام الذي يقوم به المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كفاعل في تحقيق الاستقرار والسلم لفائدة القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأضاف البلاغ أنه في مجال الدفاع، وفي أفق إرساء أسس صناعتنا الدفاعية، أكد السيد لوديي اهتمامنا بإقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بالمغرب.

وبعد أن أشادا بالجودة والدينامية التي تميز التعاون العسكري الثنائي، جدد المسؤولان التأكيد على طموحهما ورغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات خدمة لأهداف السلم والاستقرار في منطقتنا.

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دوكور دارمي أفيف كوخافي، رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية، على رأس وفد عسكري هام.

وخلال محادثاتهما، أعرب المسؤولان العسكريان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات المغربية – الإسرائيلية، والذي تجسد من خلال تبادل التجارب والخبرات والمشاركة في تدريبات مشتركة، وخاصة المشاركة الأخيرة للجيش الإسرائيلي في التدريب العسكري المتعدد الأطراف “الأسد الإفريقي 2022″، المنظم من قبل المغرب والولايات المتحدة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة، التي تعكس علاقات التعاون العسكري المتميزة بين المغرب وإسرائيل، مكنت من جهة أخرى، من بحث فرص تطوير أفضل لمحاور هذا التعاون الذي يتعلق أساسا بالتكوين، ونقل التكنولوجيا، وكذا تقاسم التجارب والخبرات بين القوات المسلحة الملكية، والقوات المسلحة الإسرائيلية

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