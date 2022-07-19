إصابة إسرائيلي طعنا في القدس المحتلة وإطلاق النار على المنفذ

2022-07-19 / 18:46
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هبة بريس _ وكالات

أُصيب إسرائيلي بجروح، اليوم الثلاثاء، بعد طعنه بسكين في مستوطنة “راموت” بالقدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ.

وقالت الشرطة الإسرائيلي إنها “تلقت بلاغاً عن حادث طعن في حافلة في منطقة مفرق راموت في القدس”، مشيرة إلى أنه “تم تحييد منفذ الهجوم، وكان هناك جريح وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث”.

ولم توضح الشرطة مصير منفذ الهجوم أو تفاصيل عن هويته.

ووفقا لمؤسسة الإسعاف الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء”، فإن المصاب رجل يبلغ من العمر 41 عاما وهو في حالة متوسطة، وقد تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بعدة طعنات.

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