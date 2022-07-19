كتلة برلمانية فرنسية تقترح استخدام زيت القلي لتشغيل السيارات

2022-07-19 / 18:22
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هبة بريس _ وكالات

اقترحت كتلة حزب الخضر في البرلمان الفرنسي استخدام زيت القلي المستهلك، عوضا عن البنزين والديزل في تشغيل السيارات والشاحنات.

ويطلق الخضر هذه الفكرة القديمة التي وصفتها الأغلبية بالممكنة والمقبولة، حيث قدم الحزب تعديلا لترخيص الزيوت المستعملة كوقود، ولم ترفضه الأغلبية في فرنسا.

وقد طلب ترخيص القيادة بالزيوت المستعملة منذ عدة سنوات من قبل مجموعة “Roule ma frite” لأسباب بيئية واقتصادية.

من مقلاة إلى محرك، دون كسر المحفظة أو الكوكب، هذا هو معنى التعديل الذي قدمه الخضر على مشروع قانون تدابير الطوارئ لحماية القوة الشرائية.

وبعد المادة الأخيرة العدد 20 المتعلقة بالوقود، يريد الخضر إدخال مقياس واحد وعشرين “استخدام زيت الطهي المستعمل المستعاد كوقود”.

وأشار أن 10 لترات من الزيت المستخدم مصفاة ومفلترة بشكل صحيح يمكن أن تعطي 8 لترات من الوقود، والتي يمكن استخدامها في خليط يصل إلى 30٪ في محركات الديزل ذات التصميم القديم وما يصل إلى 100٪ مع بعض التعديلات.

جدير بالذكر أنه وبعد الأزمة الأوكرانية ارتفع سعر زيت القلي ثلاثة أضعاف ووصل اللتر الواحد من ثلاثة إلى أربعة يورو.

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‫3 تعليقات

  1. هل ثلاتة أضعاف هي :انتقل من 3الى4يوروهات ؟؟؟
    الجواب الصحيح حسب رأيكم اذا تضاعف 3مرات يعني سينتقل من 3الى 3*3= 9 يورو وليس أربعة. هذا استخفاف بالقارىء سيدي الفاضل حݣرتينا اتظن أننا عندنا القرون!!!!

  2. بالفعل الفكرة قابلة للتطبيق وقد استخدمت من قبل في قطاع غزة في حرب 2006 لكن السؤال المطروح هل هناك زيت قلي كاف للجميع.

  3. مع إرتفاع أسعار الزيوت هي الأخرى بشكل كبير جدا لا أظن أن استعمالها للقلي سيكون مثل السابق بمعنى أنه الكميات المتوفرة من زيت القلي لن تكون كافية.

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