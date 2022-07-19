كتلة برلمانية فرنسية تقترح استخدام زيت القلي لتشغيل السيارات

2022-07-19 / 18:22
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هبة بريس _ وكالات

اقترحت كتلة حزب الخضر في البرلمان الفرنسي استخدام زيت القلي المستهلك، عوضا عن البنزين والديزل في تشغيل السيارات والشاحنات.

ويطلق الخضر هذه الفكرة القديمة التي وصفتها الأغلبية بالممكنة والمقبولة، حيث قدم الحزب تعديلا لترخيص الزيوت المستعملة كوقود، ولم ترفضه الأغلبية في فرنسا.

وقد طلب ترخيص القيادة بالزيوت المستعملة منذ عدة سنوات من قبل مجموعة “Roule ma frite” لأسباب بيئية واقتصادية.

من مقلاة إلى محرك، دون كسر المحفظة أو الكوكب، هذا هو معنى التعديل الذي قدمه الخضر على مشروع قانون تدابير الطوارئ لحماية القوة الشرائية.

وبعد المادة الأخيرة العدد 20 المتعلقة بالوقود، يريد الخضر إدخال مقياس واحد وعشرين “استخدام زيت الطهي المستعمل المستعاد كوقود”.

وأشار أن 10 لترات من الزيت المستخدم مصفاة ومفلترة بشكل صحيح يمكن أن تعطي 8 لترات من الوقود، والتي يمكن استخدامها في خليط يصل إلى 30٪ في محركات الديزل ذات التصميم القديم وما يصل إلى 100٪ مع بعض التعديلات.

جدير بالذكر أنه وبعد الأزمة الأوكرانية ارتفع سعر زيت القلي ثلاثة أضعاف ووصل اللتر الواحد من ثلاثة إلى أربعة يورو.

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