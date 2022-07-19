كورونا بالمغرب.. تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة

2022-07-19 / 17:42
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع وفيات و1575 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2360 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات س جلت في جهات: طنجة – تطوان الحسيمة (02)، وحالة واحدة في كل من جهة مراكش – آسفي وجهة فاس مكناس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و193 وفاة.

وأبرز المصدر ذاته أن 6 ملايين و608 ألف و107 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و355 ألف و26 شخصا، مقابل 24 مليون و866 ألف و978 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. كما تلقى 15 ألفا و408 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و253 ألف و341 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و224 ألف و596 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95,7 في المائة.

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