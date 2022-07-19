المركز السينيمائي المغربي يعلن عن تاريخ انطلاق فعاليات الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم

2022-07-19 / 16:01
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نجلاء مزيان

أعلن المركز السينمائي المغربي عن تنظيم الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة خلال الفترة من 16 إلى 24 شتنبر2022، وذلك بعد أن تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد 19.

و يعد المهرجان الوطني للفيلم تظاهرة سينمائية وطنية تكتسي طابعا فنيا وثقافيا وترويجيا تستهدف تعزيز تطوير السينما المغربية وتشجيع عمل المهنيين في القطاع وتوفير فضاء للقاء والتفاعل والتبادل.

و ستقام الدورة الثانية والعشرين للمهرجان السالف ذكره في التزام تام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الجاري بها العمل.

و يتضمن برنامج هذه الدورة ما يلي:

– ثلاث مسابقات : المسابقة الأولى مخصصة للأفلام الروائية الطويلة، والمسابقة الثانية للأفلام الروائية القصيرة، والمسابقة الثالثة للأفلام الوثائقية الطويلة. وتشارك في هذه المسابقات الأفلام المنتجة منذ الدورة الأخيرة للمهرجان التي انعقدت خلال الفترة من 28 فبراير إلى 7 مارس 2020.

–  سوق الفيلم : الذي سيوفر فضاء لمناقشة مواضيع التوزيع والاستغلال السينمائي في عصر الرقمنة والأشكال الجديدة للعرض والتوزيع.

–  لقاءات مهنية لمناقشة مواضيع تهم واقع السينما الوطنية وآفاق تطويرها، تقديم الحصيلة السينمائية لسنتي 2020 و 2021 و أنشطة أخرى موازية.

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