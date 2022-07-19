الناظور.. المحكمة تصدر أحكامها ضد مقتحمي سياج مليلية المحتلة

هبة بريس : وجدة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، حكمها على المهاجرين غير النظاميين، الذين حاولوا اقتحام السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة في 24 يونيو المنصرم، بالسجن النافذ والغرامة مع تعويض المطالبين بالحق المدني.

وقضت ابتدائية الناظور، بالحبس النافذ لمدة 11 شهرا لكل واحد من أفراد المجموعتين المكونتين من 13 و18 شخصا، والذين ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، غالبيتهم من السودان، كذلك بأداء المتابعين لغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

وأدانت هيئة الحكم بابتدائية الناظور المهاجرين غير النظاميين من أجل جنايات تهم “الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي”، و”العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”، وذلك على إثر إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية، ومصرع 23 مهاجرا غير شرعي.

كما قضت المحكمة بأداء غرامة تقدر ب 3500 درهم بالنسبة لأفراد المجموعة الثانية لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.

وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، قررت أمس الاثنين 18 يوليوز الجاري، إدخال ملف المهاجرين غير النظاميين الذين شاركوا في عملية اقتحام مليلية في يونيو المنصرم، إلى المداولة، قبل النطق فيه هذا اليوم الثلاثاء.

جدير ذكره، أن تبعات عملية الاقتحام الجماعي للسياج الحدودي لمليلية المحتلة في 24 من يونيو الماضي، خلف مقتل نحو 23 مهاجرا من المقتحمين وإصابة العديد من أفراد القوات العمومية المغربية بجروح متفاوتة الخطورة، تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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