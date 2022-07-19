كوفيد-19.. الجرعة المعززة أكثر فاعلية ضد متغيرات أوميكرون

هبة بريس - وكالات

أفادت دراسة حديثة لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن الحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا ساهم بشكل ملحوظ في تحسين الفاعلية ضد المتغيرات المنتشرة “أوميكرون BA.1 و BA.2 / BA.2.12.1 “.

وبحسب الدراسة المنشورة فى التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد ارتفعت الفعالية ضد متغيرات BA.1 و BA.2 / BA.2.12.1 إلى 80 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى مع الجرعة المعززة الثانية من اللقاح.

وقال نائب الرئيس للبيانات والتحليلات في معهد ريجينستريف وأستاذ طب الأسرة في كلية الطب، بجامعة إنديانا، شون جرانيس « إن نتائج هذه الدراسة مهمة لأنها توفر إجابة لسؤال يطرحه الكثير من الناس: هل يجب أن أحصل على اللقاح المعزز الثاني؟ ، وت ظهر البيانات بوضوح أن الجرعة المعززة تزيد بشكل كبير من فاعلية اللقاح ضد متغيرات أميكرون ».

وأضاف « نريد تشجيع الأشخاص المؤهلين على الحصول على جرعة معززة ثانية مع حلول فصل الخريف، لأنها ستوفر لهم حماية أكبر ».

وكان مركز السيطرة على الأمراض قد أوصى بجرعة ثانية معززة من اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق وللأفراد الذين يعانون من نقص في المناعة بشكل معتدل أو شديد.

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