أمن برشيد يشهر سلاحه لتوقيف 3 أشخاص في حالة تخدير

هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، صباح اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذين كانوا في حالة تخدير وعرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على إحداث الضوضاء بالشارع العام بمدينة برشيد، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وألحقوا خسائر مادية بالزجاجة الواقية لسيارة المصلحة، وهو ما اضطر ضابط شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنهم.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، وحجز الأسلحة البيضاء المستخدمة في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم إيداعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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