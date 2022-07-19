آدم ماسينا يعود إلى الدوري الإيطالي

2022-07-19 / 13:02
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هبة بريس

يعود اللاعب المغربي الدولي آدم ماسينا إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أربع سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن فريق أودينيزي الإيطالي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المدافع البالغ من العمر 28 عاما تعاقد مع الفريق لمدة أربعة مواسم قادمة.

ويعود المدافع السابق لنادي واتفورد الإنجليزي إلى الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، بعد أربع سنوات من مغادرته نادي بولونيا.

وانضم اللاعب المغربي، القادم من نادي الهواة “بي. أ. إس. سي. أ غالييرا”، إلى مركز التكوين التابع لنادي بولونيا لتكون بداياته الاحترافية في العام 2014.

وبعد موسم أول جيد، فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية برسم موسم 2014-2015. وبعد صعوده ولعب المواسم الثلاثة الموالية في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، حصل على انتقاله في العام 2018 ووقع لنادي واتفورد الممارس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي العام 2019، كان الفريق وصيفا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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