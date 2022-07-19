سفارة أمريكا بالمغرب تهنئ البقالي بالتتويج العالمي و تدعوه للاستمتاع بجمال أمريكا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في المغرب تهنئة للعداء العالمي سفيان البقالي بعد فوزه بذهبية 3000 متر موانع في بطولة العالم.
و جاء في تدوينة سفارة أمريكا بالمملكة ما يلي: “تهانينا لسفيان البقالي على فوزه بأول بطولة عالمية للمغرب على الإطلاق في 3000م موانع”.
و دعت أيضا سفارة واشنطن البطل المغربي سفيان البقالي للاستمتاع بسحر و جمال الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الولاية التي تنظم البطولة، حيث كتبت عبارة: “استمتع يا سفيان ببقية وقتك في ولاية أوريغون”.
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بالصحة والراحة وهنيءا لك بالفوز ومزيدا من التفوق