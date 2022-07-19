سفارة أمريكا بالمغرب تهنئ البقالي بالتتويج العالمي و تدعوه للاستمتاع بجمال أمريكا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في المغرب تهنئة للعداء العالمي سفيان البقالي بعد فوزه بذهبية 3000 متر موانع في بطولة العالم.

و جاء في تدوينة سفارة أمريكا بالمملكة ما يلي: “تهانينا لسفيان البقالي على فوزه بأول بطولة عالمية للمغرب على الإطلاق في 3000م موانع”.

و دعت أيضا سفارة واشنطن البطل المغربي سفيان البقالي للاستمتاع بسحر و جمال الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الولاية التي تنظم البطولة، حيث كتبت عبارة: “استمتع يا سفيان ببقية وقتك في ولاية أوريغون”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0