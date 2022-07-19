الجزائر تلغي صفقة الحصول على طائرات إطفاء الحرائق من إسبانيا

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجزائر قررت إلغاء صفقة مع إحدى الشركات الإسبانية، والمتعلقة بتزويدها بطائرات قاذفة للمياه من أجل إطفاء حرائق الغابات.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء عقد الخدمات المقدمة من شركة “بليسا”، المساهم في شركة “إير نوستروم”، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.

وجاء قرار الجزائر الأخير ضمن تعليقها معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

من ناحيتها، قالت شركة “بليسا” الإسبانية تعقيبا على قرار إلغاء صفقة قاذفات المياه: “نحترم القرار الذي اتخذته الجزائر وملتزمون به”.

وتابعت: “نحن مستعدون للرد على جميع الطلبات الواردة من السلطات الجزائرية. إذا كانت هناك حاجة لتوفير قاذفات المياه في أي وقت”.

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