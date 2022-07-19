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أمن ميناء الناظور يوقف جزائريين متورطين في تهريب سيارات مسروقة

2022-07-19 / 12:32
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هبة بريس

تمكنت عناصر مفوضية الشرطة بميناء بني أنصار بمدينة الناظور، صباح اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، من توقيف مواطنين جزائريين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المتحصلة من عمليات السرقة.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية المدققة التي تباشرها مصالح شرطة الحدود قد مكنت من توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الفرنسية، وذلك للاشتباه في محاولتهما تهريب سيارتين مرقمتين بفرنسا، تبين من خلال تنقيطهما بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنهما تشكلان موضوع تصريح بالسرقة بإحدى دول أوروبا الشرقية.

كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة ارتباط المشتبه فيهما بشبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة، تعمل وفق أسلوب إجرامي يتمثل في سرقة سيارات من دول أوروبية مختلفة، قبل تزويدها بلوحات ترقيم فرنسية مؤقتة، ثم العمل على تهريبها وتسويقها في دول أجنبية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما، بالإضافة إلى مواطن إسباني من أصول مغربية كان برفقتهما لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا الشبكة الإجرامية.

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