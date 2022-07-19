أخنوش مهنئا لبؤات الأطلس: “أبنتن عن قتالية وروح وطنية عالية”

2022-07-19 / 12:20
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هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المنتخب الوطني النسوي بمناسبة تأهله لنهائي كأس افريقيا للسيدات.

وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “مبروك للمنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، بعد تأهله لنهائي كأس الأمم الإفريقية.. وبهذه المناسبة أتوجه لفريقنا المتألق، من لاعبات، وكافة الأطر التقنية والفنية والادارية، بأحر التهاني، بهذا الإنجاز، مع الإشادة بما أبانت عليه اللاعبات من قتالية وروح وطنية عالية وأداء رفيع طيلة أطوار هذه المنافسة.”

وأضاف “نتمنى لفريقنا حظا سعيدا يوم السبت المقبل إن شاء الله للتتويج باللقب القاري.”

هذا ويشار الى أن لبؤات الأطلس، ضمن التأهل لنهائي كأس افريقيا بعد فوزهن في المباراة التي جمعتهن مع المنتخب النيجيري مساء أمس الاثنين بملخب مولاي عبد الله بالرباط.

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‫23 تعليقات

  1. نحن بدورنا نهنئ المنتخب الوطني المغربي النسوي لتاهيله بكأس افريقي النسوي….

  3. لقدحققن إنجاز كبير وجهودات جبارة حتى وصلن إلى هذه الرتبة الرفيعة اعانهن الله ووفقهن إلى ذالك…

  7. إنه إنجاز تاريخي للمرأة المغربية ما حققته في المجال الرياضي فالف مبروك لهن..

  8. نتمنى لهن اللقب وحصولهن على كأس باذن الله ولهن العطاء والانجازات في مسيرتهن الكروية..

  9. ماذا فعلتم يارجال… سيدات توفقن في هذه المبارة وحصلن نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم ونتمنى لهن اللقب بكأس إفريقيا…

  10. خير الكلام ما قل و دل أقول ( الرجال قوامون على النساء ولكن للاسف الشديد اليوم أصبح العكس صحيح هههههههههههه.

  11. اللبؤات انتصرن على الأسود واصبح اسمهن هو المتفوق ما هذه الاضحوكة ؟؟؟؟غ في كرة القدم بالنسبة للرجال هههههههههههه.

  12. إنها مهزلة وفضيحة للرجال هههههههههههه نساء ابهرن العالم بأكمله في طريقة لعبهن الممتاز لكرة القدم ونتمنى لهن اللقب وحصولهن على كأس إفريقيا ويبقى مسجل للرجال هههههههههههه.

  13. واش حضرت أشي أخنوش للمقابلة وشجعت الفريق او تتكلم من بعيد لبعيد مع بوجلود وموسم الرقص والغناء بسوس

  14. إنها المنافسة بين اللبؤة والاسد هههههههههههه إنها خطوة إيجابية استراتيجية تستهدف لبؤة الأطلس؛ ونتمنى لهن اللقب والتوفيق والتفوق باستمرار على الأسد هههههههههههه.

  15. لمسات كروية للبؤة الأطلس وافتخار وتقدير واجلال لهن برفع راية المغرب والنشيد الوطني المغربي نتمنى سماعه في اللقب وحصولهن على كأس إفريقيا لكرة القدم النسوي….

  16. روح رياضية وقتالية عالية الجودة لدى اللبؤات بانتصارهن لتأهل نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم ونتمنى لهن التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات والمجهودات الجبارة لحصولهن على اللقب وكاس افريقيا…

  17. ألف مبروك على بطلات اللبؤات باصرارهن على الفوز والثقة في انفسهن والتشبث بالفوز والانتصرار حتى يحصلن على كأس إفريقيا لكرة القدم والتسويق..

  18. اللبؤات عرفن التصرف في لعبهن في كرة القدم والتركيز عليها بدون تهور وهذا ما جعلهن يتاهلن لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوي. فالف مبروك لهن…

  19. انهن فعلا لبؤات يستحقن التقدير والاحترام والفوز بكاس افريقيا ويكن أول نساء العالم العربي حققن هذآ العرس الكروي في المغرب..

  20. هل أنت ياسيد اخنوش كروي أنا أعرف أنك كروي في الأسعار الملتهبة في المحروقات هههههههههههه

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