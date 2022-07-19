أخنوش مهنئا لبؤات الأطلس: “أبنتن عن قتالية وروح وطنية عالية”

2022-07-19 / 12:20
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هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المنتخب الوطني النسوي بمناسبة تأهله لنهائي كأس افريقيا للسيدات.

وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “مبروك للمنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، بعد تأهله لنهائي كأس الأمم الإفريقية.. وبهذه المناسبة أتوجه لفريقنا المتألق، من لاعبات، وكافة الأطر التقنية والفنية والادارية، بأحر التهاني، بهذا الإنجاز، مع الإشادة بما أبانت عليه اللاعبات من قتالية وروح وطنية عالية وأداء رفيع طيلة أطوار هذه المنافسة.”

وأضاف “نتمنى لفريقنا حظا سعيدا يوم السبت المقبل إن شاء الله للتتويج باللقب القاري.”

هذا ويشار الى أن لبؤات الأطلس، ضمن التأهل لنهائي كأس افريقيا بعد فوزهن في المباراة التي جمعتهن مع المنتخب النيجيري مساء أمس الاثنين بملخب مولاي عبد الله بالرباط.

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‫22 تعليقات

  1. لقد حطموا الأسود في لعبهن ومدى قتالهن على الكرة القدم المغربية على الأقل لديهن روح رياضية وقتالية من أجل الوصول إلى كأس إفريقيا…فاعانهن الله…

  2. انهن في المستوى المطلوب لبؤات الأطلس وروعة في لعبهن ومدى قتالهن على اللقب وحصولهن على كأس إفريقيا لكرة القدم النسوي فنتمنى لهن التوفيق والنصر والوصول وتحقيق اهدافهن ومبتغاهن إنشاء آلله وباذنه..

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