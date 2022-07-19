إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقدي فيديو له بـ”الجينز” والدراجة النارية

2022-07-19 / 11:57
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هبة بريس - وكالات

خرج إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، ليرد على الجدل الذي أثاره مؤخرا بظهوره في فيديو يرتدي فيه سروال “جينز” ويقود دراجة نارية.

وغرد الكلباني عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، متسائلا: “يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟”، وذلك ردا على متابع قال له: “صراحة يا شيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام”.

وتابع عادل الكلباني قائلا: “كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!”.

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‫4 تعليقات

  1. لم يعجبهم أن يركب الدراجة ويقدسون الركوب فوق الطفلات الصغيرات اللاتي تتحملن الوطئ واغتصابهن كما كان حال عائشة. أمة كل المعايير عندها مقلوبة لأن الجهل معشش في عقولهم إن كانت لهم عقول

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيش حياتك اخي الكريم عادل الانسان العادي المتواضع إنما هؤلاء الأشخاص ليس عندهم شغل اومشغل احبك في الله

  3. للمعلق رومي.مادخل اسم عائشة في الموضوع؟ الاغتصاب التي تتكلم عنه من يشجعه من غيركم ياصحاب الخرافة.العلاقات (الزنا او الفاحشة) المثلية…خالبا كما سبق لي ان قلت لك في احد تعاليقي اشك في مغربيتك.ماينطق بكلمة الجاهل الا الحاهل اصلا.

  4. المراهق العجوز.امام مسجد الحرم المكي.لصوص المال العام.المخدرات.الفساد.المسكرات بجميع أنواعها.وداعا إسلام العرب .ها انا منضم لاسلام الشيعة.اسلام الفرص والطاهرين.

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