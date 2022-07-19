صورة من الارشيف - البرلمان المغربي
صورة من الارشيف - البرلمان المغربي

بالأغلبية.. “النواب” يصادق على مشروع قانون تنظيم “الإحسان العمومي”

2022-07-19 / 11:36
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هبة بريس

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بأغلبية 99 صوتا على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

ويروم هذا النص الذي قدم مضامينه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.

ويسعى مشروع القانون إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، كما يهدف إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو “براح”، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.

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‫2 تعليقات

  1. التغطية على الجرائم تطال المجتمع الموضوع موضوع أخلاقيات في المجتمع. بعض الجهات لا يخدمها تماسك المجتمع و تدس سمومها في الحكومات و المجتمع.

  2. نحن شعب يفتخر بحكومته و و اذا وجب التغيير لا نسمح في حرية التعبير .الخوف من الدفاع الحقوق من الشياطين.

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