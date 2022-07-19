مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة ضواحي إفران

ع محياوي - هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما، يوم أمس الإثنين، من بينهما مستشار جماعي، في حادثة سير خطيرة، وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة عين لحناش و مدينة إفران.

الحادث وحسب ذات المصدر، وقع اثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وجرافة متوقفة بجانب الطريق، الأمر الذي خلف مصرع راكبي السيارة في الحين نظرا لقوة الإصطدام بينهما مستشار جماعي بجماعة تيزكيت.

الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، فيماعناصر الوقاية المدنية وجدت صعوبة كبيرة في انتشال جثتي الضحيتين، قبل أن يتم نقلها، إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت الإقليمي قصد عرضهما على التشريح الطبي.

هذا وخلفت وفاة الضحيتين صدمة كبيرة في نفوس ساكنة جماعة تيزكيت خصوصا في حزب الحركة الشعبية، التي كان ينتمي لمجلسها أحد الهالكين، فيما حضر جنازة الهالك المنتمي للحركة الشعبية ببودربالة إقليم الحاجب كل من البرلماني محمد أوزين ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران

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