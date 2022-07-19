مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة ضواحي إفران
لقي شخصان مصرعهما، يوم أمس الإثنين، من بينهما مستشار جماعي، في حادثة سير خطيرة، وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة عين لحناش و مدينة إفران.
الحادث وحسب ذات المصدر، وقع اثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وجرافة متوقفة بجانب الطريق، الأمر الذي خلف مصرع راكبي السيارة في الحين نظرا لقوة الإصطدام بينهما مستشار جماعي بجماعة تيزكيت.
الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، فيماعناصر الوقاية المدنية وجدت صعوبة كبيرة في انتشال جثتي الضحيتين، قبل أن يتم نقلها، إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت الإقليمي قصد عرضهما على التشريح الطبي.
هذا وخلفت وفاة الضحيتين صدمة كبيرة في نفوس ساكنة جماعة تيزكيت خصوصا في حزب الحركة الشعبية، التي كان ينتمي لمجلسها أحد الهالكين، فيما حضر جنازة الهالك المنتمي للحركة الشعبية ببودربالة إقليم الحاجب كل من البرلماني محمد أوزين ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران
20 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم واغفر لهم ..
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. مزيدا من الحذر في الطرقات .
كثرة الحوادث راجع إلى السرعة المفرطة والسياقة في حالة السكر ..
كثرة الحوادث تحصد مزيدا من الأرواح في الطرقات ..
انا لله وانا اليه راجعون..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.وانا لله وانا اليه راجعون..
لماذا السرعة المفرطة دائما تؤدي بارواحنا اللهم احفظنا جميعا..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
يجب اصلاح الطرقات ووضع إشارات المرور واللافتات وأجهزة المراقبة للحد من ازهاق المزيد من الأرواح..
اللهم احفظ الجميع من هذه الحوادث الخطيرة ..
قبل الانطلاق يجب مراقبة العربات جيدا .. والحد من السرعة المفرطة
السائق دائما يكون مسؤولا عن ارواح الناس الذين معه ..
انا لله وانا اليه راجعون..
علينا جميعا ان نكون واعيين بما يقع من حوادث السير للحد من هذه الظاهرة الخطيرة…
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم وارزق اهلهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
اللهم ارحمهم واغفر لهم واعفوا عنهم..
انا لله وانا اليه راجعون.