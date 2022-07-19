لاعب مغربي يغيب عن معسكر أياكس بسبب تهديدات بالقتل

2022-07-19 / 10:49
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هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة De Telegraaf الهولندية أن اللاعب محمد إحتارين ذو الأصول المغربية، يغيب عن تحضيرات فريقه أياكس أمستردام للموسم الكروي الجديد، بسبب تلقيه تهديدات بالقتل من مجهولين.

وحسب الصحيفة فإن التهديدات بالقتل لم تصل إلى إحتارين من جماهير أياكس، لكن مصدرها غير واضح حتى اللحظة.

وتم منح اللاعب البالغ 20 عاما، إجازة خاصة من أجل ترتيب أموره الخاصة، وعليه فإنه لا يشارك في معسكر أياكس المقام حاليا بالنمسا، وهو الأمر الذي أكده بطل الدوري الهولندي في بيان رسمي.

وقام ألفريد شرودر، مدرب أياكس، بزيارة إحتارين في منزله، لتقديم الدعم والتأكيد على وقوفه رفقة إدارة النادي معه في هذه المحنة.

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