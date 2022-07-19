الصحة العالمية: فيروس ماربورغ قادر على قتل المصاب بـ 3 أيام

هبة بريس - وكالات

عبرت منظمة الصحة العالمية، عن بالغ قلقها من انتشار فيروس ماربورغ عالمياً، مؤكدة أن الفيروس قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام.

وأضاف متحدث باسم المنظمة في تصريحات للعربية أن فرص النجاة من ماربورغ ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية.

كما أضاف أن أخطر أعراض فيروس ماربورغ هي الوصول إلى الحمى النزفية.

يشار إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في غانا بهذا المرض، ما أثار المخاوف حول العالم، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أول تفشٍّ له هناك.

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