الصحة العالمية: فيروس ماربورغ قادر على قتل المصاب بـ 3 أيام
هبة بريس - وكالات
عبرت منظمة الصحة العالمية، عن بالغ قلقها من انتشار فيروس ماربورغ عالمياً، مؤكدة أن الفيروس قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام.
وأضاف متحدث باسم المنظمة في تصريحات للعربية أن فرص النجاة من ماربورغ ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية.
كما أضاف أن أخطر أعراض فيروس ماربورغ هي الوصول إلى الحمى النزفية.
يشار إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في غانا بهذا المرض، ما أثار المخاوف حول العالم، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أول تفشٍّ له هناك.
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11 تعليقات
يا رب ألطف بعبادك الضعفاء
اللهم نجنا من شر الأوبئة
لا يجب إغفال أو التخلي عن وسائل الحماية موازاة مع ما أصبحنا نلاحظه من ظهور وانتشار فيروسات وأمراض معدية وقاتلة.
يبدوا أننا نعايش عصر الفيروسات والأوبئة ولهذا أصبح من الضروري أن نغير أسلوبنا في طريقة عيشنا ونعود أنفسنا على التعامل بالحيطة والحذر وأتباع وسائل الوقاية باستمرار.
إستعدي أيتها البشرية لاستقبال أنواع جديدة من الأوبئة والفيروسات فهذه الأخيرة لا تنوي أن تتوانا عن الظهور كل سنة بحلة جديدة فمزيدا من الحيطة والوعي والتأهب في التعامل مع محيطنا .
ما يفتئ خطر فيروس أو وباء أن يهدئ حتى يظهر آخر ليخض مضجع الانسانية اللهم إرفع عنا البلاء والوباء.
يا منجي من المهالك يارب نجنا من خطر هذه الأمراض والأوبئة التى لا نستطيع مقاومتها.
كلما ظهر مرض يأتي أقوى من الذي سبقه فمزيدا من الانتباه والوعي في أساليب تعايشنا مع محيطنا
لقد عانينا الأمرين مع فيروس كورونا
لقد عانينا الأمرين مع فيروس كورونا ولازلنا لم نتعافا من مخلفاته ماديا ومعنويا فيارب ألطف بنا ولا تذقنا عذاب مرض جديد.
اللهم الطف بنا ونجنا .
انا في نضري الفيروسات الحقيقية هم البشر الدي يكيد لأخيه المأساة ولايتضامن معهفي الشدائد.