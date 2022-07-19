“الفيفا النسائية” تتغنى بالحضور القياسي للجماهير المغربية في كاس السيدات

2022-07-19 / 10:15
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هبة بريس

تغنت الصفحة الرسمية ل”فيفا السيدات” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالحضور القياسي للجماهير المغربية، في نصف نهائي كأس افريقيا للسيدات.

ونشرت الصفحة المذكورة، صورا لمدرجات ملعب مولاي عبد الله بالرباط، والذي احتضن مباراة نصف نهائي كأس افريقيا للسيدات مساء أمس الاثنين، وعرف حضورا غير مسبوق، تجاوز 45 الف شخص.

وعرفت مباراة يوم أمس الاثنين التي جمعت بين المنتخب المغربي للسيدات ونظيره النيجيري فوز لبؤات الأطلس بالضربات الترجيحية.

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