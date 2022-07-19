برنامج “تيسير” .. الشروع في التحويل المالي الثاني

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الشروع في التحويل المالي الثاني برسم الموسم الدراسي 2021-2022 في إطار برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها، إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير”، أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الثاني برسم الموسم الدراسي 2021-2022 في إطار البرنامج، ابتداء من 19 يوليوز إلى غاية 19 غشت 2022 على مستوى الوكالات البريدية.

وأضاف المصدر ذاته ، أنه من أجل تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها في هذا الصدد من طرف المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع المسؤولين الاقليميين لمؤسسة “بريد بنك”، فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان، وذلك من أجل الحصول على وصل الأداء موقع من طرف رئيس(ة) المؤسسة التعليمية، والذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”.

وخلص البلاغ إلى أنه يتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة) بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية.

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