ع محياوي - هبة بريس

نظرا للتراجع المهول لمصادر المياه على مستوى الفرشة المائية الجوفية بسبب توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا من جهة، وتزامنا مع موجة الحرارة المرتفعة التي مازالت تعرفها بلادنا من جهة أخرى، تهيب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة بجميع زبنائها الكرام الانخراط الفعلي في التدابير الاحترازية والتي من شأنها أن تساهم في تحسين تدبير الموارد المائية بغية اقتصاد الماء و تجاوز هذه الظرفية الاستثنائية في أحسن الأحوال. وعليه تدعو الوكالة الجميع الانخراط في الالتزام بالقواعد التالية:

الامتناع عن سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب؛

تجنب غسل السيارات أو الفضاءات بالماء الصالح للشرب؛

تقليص الاستهلاك اليومي للماء بتغيير السلوكات التي تؤدي إلى ضياع الماء.

مراقبة دورية وإصلاح فوري للتسربات بالشبكات الداخلية للمنازل؛

اتخاذ أرباب الحمامات العمومية التدابير اللازمة للحد من ضياع الماء؛

ترشيد الاستهلاك اليومي والصيانة الفورية للشبكات الداخلية بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

إعلان تحسيسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة حول الترشيد من استهلاك الماء وضروري المحافظة عليه

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