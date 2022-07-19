بركة : تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون في الأيام المقبلة

هبة بريس _ الرباط

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء أن تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون سيتم في الأيام المقبلة.

وأوضح، في سياق جوابه على أسئلة النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية التي انصبت في جزء منها على ندرة المياه، بأن المحطة جاهزة تقريبا، حيث يجرى القيام بالتحليلات الأخيرة بمعية المكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف التأكد من ديمومة التزود وتفادي الانقطاعات.

وأكد الوزير على أنه تم، في العام الحالي، إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والجديدة وآسفي، مشددا على أن هاتين المحطتين ستكونان جاهزتين في دجنبر ومارس المقبلين.

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