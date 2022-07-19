بركة : تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون في الأيام المقبلة
هبة بريس _ الرباط
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء أن تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون سيتم في الأيام المقبلة.
وأوضح، في سياق جوابه على أسئلة النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية التي انصبت في جزء منها على ندرة المياه، بأن المحطة جاهزة تقريبا، حيث يجرى القيام بالتحليلات الأخيرة بمعية المكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف التأكد من ديمومة التزود وتفادي الانقطاعات.
وأكد الوزير على أنه تم، في العام الحالي، إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والجديدة وآسفي، مشددا على أن هاتين المحطتين ستكونان جاهزتين في دجنبر ومارس المقبلين.
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21 تعليقات
يجب على الإعلام أن يقوم ببرامج تحسيسية وتوعوية للحد من تبدير الماء واستعماله بعقلانية.
قال تعالى في كتابه الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي)
لقد عرف المغرب اكراهات وصعوبات في وجود الماء في حفر الابار وذالك راجع إلى قلة تساقط الامطار ؛ لهذا يجب المحافظة عليه…
الطبقة البورجوازية هي التي تبدر الماء بكثرة بدون مراعاة هههههههههههه.
أمام تكن هناك حلول مناسبة للقضاء على الجفاف ستكون كارثة بيئية كبرى لايحمد عقباها ارجوكم ثم ارجوكم حافظوا على هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا…
الضياع ياسيد نزار بركة هو بعينيه عند أصحاب فيلات الذين يقومون بسقي حديقتهم وغسل سياراتهم بالانبوب أليس هذا هو الضياع هههههههههههه.
كلنا مسؤولون في ضياع الماء لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لمنع من ضياع الماء وعدم التهور فيه..
إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وهذا خير الكلام ما قل ودل.
غسل الأواني في المطبخ عند المرأة تترك الصنبور مفتوح ولا تبالي أليس هذا ضياع الماء بعينيه لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نحن لا نعرف التصرف في هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا ؛ نبدره في الحمام والمقاهي وغسل السيارة وسقي البساتين ووووووووووو الى آخره ولا أحدا يحرك ساكنة…
يجب على الحكومة أن تضع شروط تفرضها على المواطنين كيفما كانت وضعيتهم المادية للحد من ضياع والتبدير.. هذا في رأيي..
كلنا راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا يعني ان كل واحد منا مسؤول عن ضياع الماء وعدم كفية التصرف فيه فانتهوا !!!
إن الله سبحانه وتعالى أعطى مكانة مرموقة للماء حيث ان عرشه فوق الماء فكيف يعقل ان نقوم بتفريطه وتبديره ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
أصبحنا نعيش وضعية صعبة جدا جدا جدا في نقص المياه وذالك التغيرات المناخية والاكتر من ذالك قلة الأمطار اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب.
الحل بين ايدينا نحن وذالك راجع إلى عدم التهور في تبديره واستعماله بعقلانية …
لماذا لا يقومون بملئ المسابيح من البحار ؟؟؟؟
خلال السنوات الأخيرة وجود خصاص في المياه صالح للشرب بعدة مناطق المملكة لهذا يجب علينا الاحفاظ عليها ….
لماذا هذا التناقذ ضياع الماء أتي من عندكم ( مسابيح فيلاتكم وسقي حدائقكم وتأتون الآن تحاسبون المواطن المغربي البسيط الذي لا حولة له إلا بالله العلي العظيم..
يقال المثل المغربي (البكاء مور الميت خسارة) كان عليكم في البداية حسن التصرف في هذه النعمة قبل الأوان وقبل أن تقعوا في هذه الكارثة التي وصلتم فيها. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المشكل الكبير هو أن جل المغاربة يستهلكون كمية كبيرة من الماء وهذا راجع إلى عدم الوعي ويستخدمونه في أشياء تافهة وحسبنا آلله ونعم الوكيل..