اسبانيا ..الحرس المدني يضبط حوالي طنين من الحشيش بغرناطة

هبة بريس - متابعة

تمكن الحرس المدني الإسباني، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بمارينا ديل ايستي التابعة لاقليم غرناطة .

وكشفت مصادر اعلامية اسبلنية ان عناصر الحرس المدني الاسباني اوقفت شخصين على خلفية تهريب 1700 كيلوغرام من الحشيش يرجح انها قادمة من شمال المغربؤ حيث عثر عليها مخبأة داخل يخت في مارينا ديل إيستي.

ووفق ذات المصدر، فإن الأبحاث والتحقيقات التي أجراتها عناصر الحرس المدني أدت إلى توقيف شخصين يجري التحقيق معهما.

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