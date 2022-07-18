القصر الكبير..مطالب حقوقية بتعويض المتضررين من الحرائق

2022-07-18 / 22:11
1
هبة بريس - الرباط

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير ، بمواكبة المنكوبين جراء الحرائق التي شهدتها المنطقة وخلفت ضحايا وأضرار جسيمة ، حيث لازالت الجهود متواصلة لاخمادها والسيطرة عليها .

وانتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان طريقة تدبير الأزمة المتعلقة بالحرائق التي اندلعت شمال البلاد، داعيا الحكومة بتحمل “مسؤوليتها تجاه المنكوبين واتخاد قرارات كبرى من شانها التسريع في اعادة اعمار المنطقة وتعويض المتضررين من خلال تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدها الضحايا واحداث مشاريع تنموية حقيقة تفعيلا للتضامن الوطني”.

وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ له أنه يتابع “بأسى عميق منذ منتصف يوم الاربعاء 13 يوليوز الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق لقبيلتي بني يسف وآل سريف ولازالت مشتعلة حتى الآن حيث طالت ألسنة النيران حوالي 2300 هكتار مما ادى الى فقدان الساكنة لمحاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها مما أجبر حوالي 1350 أسرة على مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لاماكن (آمنة)”.

وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع القصر الكبير عن تضامنها مع ضحايا الحرائق ووقوفها إلى جانبهم “مطالبين بتسريع وتيرة التدخل سواء على مستوى اطفاء الحرائق او على مستوى اجلاء الساكنة لتفادي اية خسائر محتملة في الارواح”.

وأشار البلاغ: “وفي سياق تضامننا مع الساكنة فاننا نرفع القبعة عالية للمتطوعين والمتطوعات من ساكنة القصر الكبير الذين بادروا في تقديم المساعدة بتجرد ونكران للذات سواء من خلال اقتنائهم لمواد غذائية اساسية ونقلها للمتضررين في عين المكان او على مستوى المشاركة في نقل النازحين والعالقين من مناطق الحريق الى مدينة القصر الكبير “.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انجاز تاريخي في كان السيدات .. اللبؤات في النهائي

انجاز تاريخي في كان السيدات .. اللبؤات في النهائي

2022-07-19 / 00:20
Photo of إعلان تحسيسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

إعلان تحسيسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

2022-07-19 / 00:07
Photo of بركة : تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون في الأيام المقبلة

بركة : تشغيل محطة تحلية المياه بالعيون في الأيام…

2022-07-19 / 00:04
Photo of مورو والصديقي يعاينان المناطق المتضررة من الحرائق ضواحي العرائش

مورو والصديقي يعاينان المناطق المتضررة من الحرائق ضواحي العرائش

2022-07-18 / 22:04
Photo of بوريطة : المغرب يتبنى استراتيجية للتضامن بين الدول الإفريقية

بوريطة : المغرب يتبنى استراتيجية للتضامن بين الدول الإفريقية

2022-07-18 / 21:24
Photo of وجدة .. توقيف شخصين متورطين في ترويج ادوية مهربة ومنتجات غذائية فاسدة

وجدة .. توقيف شخصين متورطين في ترويج ادوية مهربة…

2022-07-18 / 20:59
Photo of طيران.. توقيع اتفاقية تتعلق بإحداث منظومة لشركة “كولينز آيروسبيس” في المغرب

طيران.. توقيع اتفاقية تتعلق بإحداث منظومة لشركة “كولينز آيروسبيس”…

2022-07-18 / 20:55
Photo of الجزائر تريد تزويد إيطاليا بالغاز وأوروبا بالكهرباء

الجزائر تريد تزويد إيطاليا بالغاز وأوروبا بالكهرباء

2022-07-18 / 20:32
Photo of أقاليم متضررة من الحرائق ..البام” يدعو لتفعيل صندوق التضامن

أقاليم متضررة من الحرائق ..البام” يدعو لتفعيل صندوق التضامن

2022-07-18 / 19:41
Photo of تنصيب والي الأمن الجديد لفاس

تنصيب والي الأمن الجديد لفاس

2022-07-18 / 19:31

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق