وجدة .. توقيف شخصين متورطين في ترويج ادوية مهربة ومنتجات غذائية فاسدة

2022-07-18 / 20:59
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الأحد 17 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أدوية مهربة ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بترويج أدوية مهربة ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية بسوق “الفلاح” بمدينة وجدة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محلين تجاريين يستغلانهما عن حجز 2910 قرص لعقاقير ومهيجات جنسية و315 علبة دواء و136 قرص طبي، فضلا عن حجز 719 علبة وكيسا من الشاي والقهوة والحلويات وغيرها من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.

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