مركز حقوقي في لندن يبدأ ملاحقة الجنود الإسرائيليين في الخارج قضائيا

هبة بريس _ وكالات

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وهو مؤسسة حقوقية في لندن، أنه بدأ بملاحقة جنود الاحتلال في الخارج، وبدأ بتقديم شكاوى جنائية ضد أي مواطن بريطاني خدم في الجيش الإسرائيلي، على اعتبار أنه يُشتبه في تورطه بجرائم حرب يُعاقب عليها القانون البريطاني.

وكشف المركز أنه تقدم بشكوى رسمية للشرطة البريطانية تتضمن قوائم بأسماء أشخاص يحملون الجنسية البريطانية، وطلب التحقيق معهم للاشتباه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمتهم في الجيش الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يكونوا خدموا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبوا هناك جرائم تتنافى مع القانون الدولي والقانون البريطاني.

و”المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” تأسس في لندن العام الماضي كمنظمة حقوقية مستقلة، ويديره كل من النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم كريسبن بلانت، إلى جانب المحامي المعروف الطيب علي الذي كان قد تولى عدة قضايا مؤيدة للفلسطينيين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0