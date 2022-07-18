أقاليم متضررة من الحرائق ..البام” يدعو لتفعيل صندوق التضامن
هبة بريس
دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة تفعيل صندوق التضامن مع ضحايا كارثة الحرائق بالأقاليم المتضررة،
وطالب البام بإطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات والإعانات على المتضررين والمنكوبين.
وأشاد فريق الأصالة والمعاصرة بالمجهودات الجبارة التي يرجى منها تطويق هذه الحرائق والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها .
ودعا الفريق النيابي، بشكل مستعجل، إلى إسعاف ضحايا كارثة الحرائق بالأقاليم المتضررة ومساعدة الساكنة التي فقدت ممتلكاتها ومنازلها وسبل عيشها وذلك من خلال تفعيل صندوق التضامن، مع إطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات والإعانات على المتضررين والمنكوبين.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
3 تعليقات
يجب تسريع وتفعيل هذه العملية التضامنية لأن الحرائق لا زالت مستمرة في التسبب في المزيد من الأضرار.
ظرفية صعبة هذه التي تزامنت ونشوب هذه الحرائق فمن الضروري أن تتأهب جميع فعاليات المجتمع وكل مؤسساته لمساعدة المتضررين من هذه الكارتة.
حزب الحكومة يدعو حكومته. مهرجان حقا