نشرة إنذارية .. موجة حرارة مرتقبة تتراوح درجاتها بين 41 و 46
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 41 و 46 درجة) ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 45 درجة، يوم الثلاثاء، بكل من الفقيه بنصالح وخريبكة ويني ملال وسطات وقلعة السراغنة واليوسفية والرحامنة، ومراكش وشيشاوة، وزاكورة، وتارودانت، وطاطا، وأسا – الزاك، والسمارة، وكذا داخل أقاليم الصويرة وكلميم وبوجدور و وادي الذهب وأوسرد.
وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة، ابتداء من يوم الأربعاء وإلى غاية يوم الأحد المقبل، بكل من وزان، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، ومكناس، والحاجب، وتازة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، وخريبكة، وخنيفرة، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وبرشيد، وسطات، وسيدي بنور، وبن سليمان، وقلعة السراغنة، واليوسفية، والرحامنة، ومراكش، وشيشاوة، وزاكورة، وطاطا، وتارودانت، وأسا-زاك، والسمارة، وكذا داخل أقاليم العرائش، والقنيطرة، والصويرة، وأسفي وشتوكة – أيت بها، وترنيت، وأكادير إيدا أو تنان، وإنزكان آيت ملول، وبوجدور، وأوسرد، و وادي الذهب، وطانطان، وسيدي افني، وكلميم، وطرفاية و العيون.
14 تعليقات
نصيحتي لكم هو شرب الماء بكثرة لأن اثناء ارتفاع الحرارة يجف الجسم …
نطلب من الله السلامة واللطف بنا يآرب اللهم اغثنا من نيران جهنم..
نطلب الرحمة من الله وان يلطف بنا واغثنا المطر وخفف عنا درجة الحرارة يآرب إنك سميع الدعاء..
لاتتعرضوا إلى ضربات الشمس اثناء الدروة.
دائما هذه المناطق معرضة إلى إرتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف المرجوا منكم الحيطة والحذر من ضربات الشمس…
اللهم أرحم ضعفنا وجعلها بردا وسلاما علينا ياارحم الراحمين …
تعرف ارتفاع درجة الحرارة في فترة الصيف لهذا اكثروا من شرب الماء بكثرة وبالاخص الأطفال والرضع …
لم يسبق للمغرب أنه مر بمثل هذه الموجة الحر من قبل فلطفك بنا يآرب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
كل هذا راجع إلى التغيرات المناخية والاكتر من ذالك علامة الساعة اقتربت ..اللهم ارحمنا برحمتك استغيث برحمتك التي وسعت كل شيء..
الكل تغير السلوكات والغش ونهب والسرقة والفساد المالي والاسعار الملتهبة فكيف ان لا ترتفع درجة الحرارة ..فكل هذآ من تغيراتنا نحن وتصروفاتنا…
إنه ابتلاء وامتحان من الله تعالى لأننا فعلا تراخينا في الدين والانظباط الأخلاقي وكثرة الفساد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
ارتفاع درجة الحرارة راجع إلى معملاتنا والتهاون في الدين الاسلامي والجرائم البشعة التي نعيشها كل يوم فهذا ابتلاء من الله نطلب السلامة واللطف يآرب ..
نسألك حسن الخاتمة ونسألك رد القضاء فلطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع الدعاء يآرب يآرب يآرب.
أرجو الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون برمي السجائر وقنينات الزجاجية في الغابات وبالاخص ونحن في فترة الصيف وارتفاع الحرارة..