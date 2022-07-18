الصورة من الأرشيف

خط الغاز بين نيجيريا والمغرب..هل تشارك الشركة الروسية للمعادن كمستثمر في المشروع ؟

2022-07-18 / 18:07
0
هبة بريس

أوضحت الشركة الروسية المتحدة للمعادن أنها ” لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر، ولكنها فقط مستعدة لنقل منتجاتها المعدنية عبر الخط.

وقالت الخدمة الصحفية للشكرة : “نحن نتحدث فقط عن العرض المحتمل للمنتجات المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز NMGP إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر”.

وفي وقت سابق، قال السفير النيجيري لدى روسيا عبد الله شيهو في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن الشركة الروسية المتحدة للمعادن كانت من بين المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغازNMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعلي : تعثر مشاريع الطاقة الشمسية راجع بالأساس إلى تأخر المساطر

بنعلي : تعثر مشاريع الطاقة الشمسية راجع بالأساس إلى…

2022-07-18 / 20:13
Photo of بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم أمام الأورو

بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم أمام الأورو

2022-07-18 / 14:13
Photo of تأخر حل ملف مصفاة لاسامير يكلف الدولة أكثر من 20 مليار درهم من المال العام

تأخر حل ملف مصفاة لاسامير يكلف الدولة أكثر من…

2022-07-17 / 12:04
Photo of بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو بـ 0,30 %

بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو بـ…

2022-07-16 / 17:01
Photo of مركز: اللجوء لصندوق المقاصة أضحى أمرا حتميا سنة 2022

مركز: اللجوء لصندوق المقاصة أضحى أمرا حتميا سنة 2022

2022-07-16 / 16:14
Photo of قطاع التأمينات يستعيد عافيته ويعود إلى وضعية ما قبل الأزمة

قطاع التأمينات يستعيد عافيته ويعود إلى وضعية ما قبل…

2022-07-16 / 13:50
Photo of لجنة : القطاع البنكي بالمغرب يظل قويا وصامدا

لجنة : القطاع البنكي بالمغرب يظل قويا وصامدا

2022-07-15 / 15:52
Photo of المغرب.. نمو اقتصادي متوقع ب 1.3% خلال سنة 2022

المغرب.. نمو اقتصادي متوقع ب 1.3% خلال سنة 2022

2022-07-15 / 13:36
Photo of رحو: مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات

رحو: مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات

2022-07-15 / 11:45
Photo of ارتفاع أسعار المحروقات..الحكومة تعلن دفعة جديدة لمهنيي النقل

ارتفاع أسعار المحروقات..الحكومة تعلن دفعة جديدة لمهنيي النقل

2022-07-14 / 22:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق