خط الغاز بين نيجيريا والمغرب..هل تشارك الشركة الروسية للمعادن كمستثمر في المشروع ؟

هبة بريس

أوضحت الشركة الروسية المتحدة للمعادن أنها ” لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر، ولكنها فقط مستعدة لنقل منتجاتها المعدنية عبر الخط.

وقالت الخدمة الصحفية للشكرة : “نحن نتحدث فقط عن العرض المحتمل للمنتجات المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز NMGP إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر”.

وفي وقت سابق، قال السفير النيجيري لدى روسيا عبد الله شيهو في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن الشركة الروسية المتحدة للمعادن كانت من بين المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغازNMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.

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