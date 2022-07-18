المغرب يفتتح قنصلية فخرية بجزر المالديف

هبة بريس

أشرف سفير المغرب بجزر المالديف مع الإقامة بنيودلهي، محمد المالكي، يوم الاثنين، مرفوقا بسكرتير الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية المالديفية، أحمد لطيف، على الافتتاح الرسمي لمقر القنصلية الفخرية للمملكة المغربية بجزر المالديف.

وبهذه المناسبة، تم تعيين أحمد ناشد، كقنصل فخري أول للمملكة المغربية في جزر المالديف، وهو رجل أعمال مالديفي بارز يشمل نطاق عمله بالأساس مجالات الصحة والتنمية والترويج السياحي، ويحظى بثقة السلطات المالديفية.

وقال سفير المغرب بجزر المالديف، في تصريح صحفي، إن افتتاح القنصلية الفخرية للمملكة المغربية في جزر المالديف، سيساهم بالتأكيد في تعزيز التقارب بين الشعبين، وتوطيد العلاقات الروحية والثقافية العريقة بين البلدين.

وأضاف المالكي أن من شأن هذا الافتتاح أن يمكن أيضا من تقديم خدمات القرب للزوار المغاربة، والسياح والعاملين في جزر المالديف، ولا سيما في مجال الضيافة، الذين يتزايد عددهم باستمرار.

وسجل أحمد لطيف من جانبه، أن افتتاح هذه القنصلية الجديدة يمثل مرحلة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وسيساهم في تطوير التعاون متعددة الأوجه القائم بين المغرب والمالديف.

ويقع المقر الرئيسي للقنصلية الجديدة في قلب العاصمة المالديفية، ماليه، على بعد أقل من 100 متر من ضريح الداعية الراحل أبو بركات يوسف البربري المغربي، الذي كان من وراء اعتناق الإسلام كدين بالأرخبيل منذ عام 1153.

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