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الداخلية الفرنسية تقترح ربط تصاريح الإقامة بإجادة اللغة الفرنسية

2022-07-18 / 17:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنه بطلب من رئيس الحكومة سيقترح اشتراط معرفة اللغة الفرنسية على الأجانب لمنحهم الإقامة في فرنسا.

وذكر أنه “بناء على طلب رئيس الوزراء، سنضاعف الاعتماد للاندماج وسنشترط على وجه الخصوص تصريح إقامة متعدد السنوات للأجانب الذين يقضون عدة سنوات على التراب الوطني، مشروطا بـإتقان اللغة الفرنسية”.

وأضاف: “للحصول على الإقامة متعددة السنوات، سيكون من الضروري تبرير حد أدنى من اللغة الفرنسية”.

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