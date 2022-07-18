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بركة: “40 متر مكعب ديال الماء كيضيع كل مواطن سنويا بسبب الروبيني كينقط”

2022-07-18 / 16:16
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هبة بريس - لبنى ابروك

عاب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على المغاربة بعض العادات الخاطئة والتي تتسبب في تبذير المياه.

وقال بركة فر معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “كلنا كمواطنين مسؤولين على الحفاظ على الماء، وملي كنخليو الروبيني كينقط كيمشي لينا فالسنة 40 متر مكعب”

وأضاف بركة قائلا “ايلا كانت مليون أسرة كتخلي الروبيني كينقط كل سنة فراه اتمشي لينا 40 مليون متر مكعب أي ما يعادل استهلاك مدينة وجدة.”

“واش هادشي معقول? يضيف بركه متسائلا ، لا? وواش معقول نبقاو نسقيو مع 12 نهار بالتيو، وواش معقول نغسلو سياراتنا بهاد الكيفية الحالية، اذن خاصنا نغيرو سلوكنا”.

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‫4 تعليقات

  2. وشحال تيضيعو أصحاب الكولف والمسابح ولا هادوك مامناش
    وشحال تيضيع حيت الماء تيبقى يضيع ايام بلا مايصلحوه

  3. يجب على السيد بركة تقنين المياه الجوفية.

    تم في المرحلة التانية تأتي هده الملاحظات

  4. واش معقول الكولف يتسقى فأيام الجفاف؟ واش معقول اصحاب الضيعات يحفرو الآبار بلا حسيب ولا رقيب؟ واش معقول أصحاب الفيلات بالمسابح يتبرعو كيف بغاو؟ الأزمة ديييما هي على المغربي المزلوط؟ لعنة الله عليكم يا وجوه الزلط يا رباعة الشفارا

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