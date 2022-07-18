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تطوان.. السيطرة على حريق بغابة بني إيدر

2022-07-18 / 15:58
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هبة بريس

أفادت مصادر من السلطات المحلية بإقليم تطوان بأن جهود فرق مكافحة النيران مكنت، اليوم الاثنين، من السيطرة على الحريق المسجل على مستوى غابة بني إيدر، جماعة الخروب، قيادة جبل لحبيب، حيث تقدر المساحة الإجمالية التي طالتها النيران بما يناهز 500 هكتار، يشكل الغطاء الغابوي النصف منها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فرقا تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باشرت تدخلاتها من أجل إصلاح الأعطاب التي لحقت شبكات الربط ومعالجة الانقطاعات التي خلفتها الحرائق، والتسريع بإعادة الربط والتزويد إلى وضعها الطبيعي.

وأشارت إلى تسجيل حادثة هبوط اضطراري، أمس الأحد، لطائرة من نوع « توربو تراش » كانت تشارك في عمليات إخماد الحريق، دون حدوث أية إصابات لدى ربان الطائرة.

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